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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada! - Güncel haberler

        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 43 yaşındaki İlkay Çetinkaya, trafikte tartıştığı sürücü 65 yaşındaki Eşref Ayhan tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. İkilinin kavga anları ve Ayhan'ın tabanca ile Çetinkaya'yı vurduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:35
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        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
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        Kırklareli'nde olay, önceki gün Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede bıçak yapım atölyesi bulunan İlkay Çetinkaya (43), otomobili seyir halindeyken ters yönden gelen ve müteahhitlik yapan Eşref Ayhan'ın (65) otomobili ile karşılaşınca yol verme tartışması yaşandı.

        TERS YÖNDEN GELEN YUMRUKLANIP DÜŞTÜ

        Eşref Ayhan tutuklandı.
        Eşref Ayhan tutuklandı.

        DHA'da yer alan habere göre Çetinkaya'nın Ayhan'ı uyarması üzerine ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, tekme ve yumrukla kavga eden ikiliden Ayhan, aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü.

        ARACINDAN GİDİP SİLAHINI ALDI

        Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası İlkay Çetinkaya.
        Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası İlkay Çetinkaya.

        Çevrede bulunanların araya girerek uzaklaştırdığı Çetinkaya, otomobilin yanına gitti. Yerden kalkan Ayhan ise otomobilinde bulunan tabancayı alarak Çetinkaya'nın üzerine gidince ikili arasında yine kavga çıktı.

        4 EL ATEŞ ETTİ

        Yere düşen ikiliden Ayhan, elindeki tabancayı art arda ateşledi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Çetinkaya, kanlar içinde yere yığılırken, Ayhan, tabancasını aracına bırakıp, fırının önüne gidip oturdu.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA ÖLDÜ

        Çevrede bulunanlar panik yaşarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEKTEN" TUTUKLANDI

        Polis tarafından gözaltına alınan Eşref Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayhan, "Kendimi korumak amacıyla hareket ettim, pişmanım" dedi. Olayda hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası İlkay Çetinkaya, ilçede toprağa verildi.

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