Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da kooperatif yöneticilerine eğitim semineri

        Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kooperatif yöneticilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da kooperatif yöneticilerine eğitim semineri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kooperatif yöneticilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Müdürlükteki toplantı salonunda yapılan seminerde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Kooperatifçilik Eğitim Programı kapsamında faaliyetlere devam ettiklerini belirtti.

        Kentte uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında önemli destekler sağladıklarını aktaran Önder, "Kooperatiflerimizin de bu desteklerden faydalanması ve bunun için projeler geliştirmeleri en büyük temennimiz." dedi.

        Seminerde "Kooperatif Bilgi Sistemi, Tarımsal Örgütlerin Derecelendirilmesi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri, Ormancılık Faaliyetleri, Kooperatif Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Uygulanabilecek Projeler" konularında bilgilendirme yapıldı.

        ​​​​​​​Programa, S.S Zonguldak Bartın Karabük İl ve İlçeleri Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri Birliği (OR-KOOP) Genel Başkanı Satılmış Girgin, OR-KOOP Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Ün, kooperatif başkanları, yönetim ve denetim üyeleri katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"

        Benzer Haberler

        Bartın Üniversitesi, URAP sıralamasında 3 yılda 233 basamak yükseldi
        Bartın Üniversitesi, URAP sıralamasında 3 yılda 233 basamak yükseldi
        Cinsel istismarda bulunduğu çocuğa 'Seninle büyüyünce evleneceğim' demiş
        Cinsel istismarda bulunduğu çocuğa 'Seninle büyüyünce evleneceğim' demiş
        Hint keneviri ektiği sırada fotokapanın görüntülediği sanığa 3 yıl hapis
        Hint keneviri ektiği sırada fotokapanın görüntülediği sanığa 3 yıl hapis
        Bartın'da üniversiteliler, Filistin'e destek amacıyla "Sessiz çığlık" eylem...
        Bartın'da üniversiteliler, Filistin'e destek amacıyla "Sessiz çığlık" eylem...
        Bartın´da şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantinaya alındı
        Bartın´da şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantinaya alındı
        Bartın'da 12 köyde şap karantinası başlatıldı
        Bartın'da 12 köyde şap karantinası başlatıldı