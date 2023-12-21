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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar için dev teklif yolda! - Beşiktaş Haberleri

        Aboubakar için dev teklif yolda!

        Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar'a Rusya'dan bir talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:16
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        Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına başladı.

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        Siyah-beyazlı ekip kadrosuna takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Hasan Arat ve yönetimi, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda.

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        Transfer hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylara flaş bir geldi.

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        Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar'a bir talip daha çıktı.

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        ActuCameroun'nun derlediği habere göre; Spartak Moskova, hücum hattını güçlendirebilmek için ile ilgileniyor.

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        Haberde, yıldız golcünün menajeri, Beşiktaş'ın Aboubakar'dan kamuya açık bir şekilde özür dilemesini talep ettiği, aksi takdirde oyuncusunun takımdan ayrılacağını bildirdiği belirtildi.

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        Öte yandan Rus takımının Aboubakar için 10 milyon euroluk bir teklifte bulanacağı aktarıldı.

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        Beşiktaş ile sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmada 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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