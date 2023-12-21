Aboubakar için dev teklif yolda!
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar'a Rusya'dan bir talip çıktı.
Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına başladı.
Siyah-beyazlı ekip kadrosuna takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Hasan Arat ve yönetimi, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda.
Transfer hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylara flaş bir geldi.
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar'a bir talip daha çıktı.
ActuCameroun'nun derlediği habere göre; Spartak Moskova, hücum hattını güçlendirebilmek için ile ilgileniyor.
Haberde, yıldız golcünün menajeri, Beşiktaş'ın Aboubakar'dan kamuya açık bir şekilde özür dilemesini talep ettiği, aksi takdirde oyuncusunun takımdan ayrılacağını bildirdiği belirtildi.