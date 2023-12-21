Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak

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"Bu yapılan analizlerin, testlerin ön verileri de yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Galata Kulesi'nde 1960'lı yıllarda betonarme bir güçlendirme inşa edildi. Gelen ön verilere göre bu betonarme güçlendirmenin gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bu gayet sevindirici bir haber. Buna ek bir önlem olarak, en etkin malzeme ve tekniklerle bu güçlendirmeye takviye yapılacak. Böylece depreme karşı kulede gerekli sağlamlaştırma da olacaktır"

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Bozcu, Galata Kulesi Müzesi'nin ziyaretçi yoğunluğuna da değinerek, "Galata Kulesi ziyaretçilerimiz açısından son derece popüler bir yapı. Bulunduğu konum çok faal. İstiklal Caddesi'ne de çok yakın. Dolayısıyla çok yoğun bir ilgi görüyor.