'Arak', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de başlayacak
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Arak', bu akşam saat 20.00'de yayın hayatına başlayacak. Oyuncuları; dizinin neden izlenesi bir yapım olduğundan, canlandırdıkları karakterlerin özelliklerine kadar birçok konuda 'Arak'ı değerlendirdi
SHOW TV’nin yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği dizisi 'Arak'ın oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimler buluşuyor.
'Arak'ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.
'Arak’ın birinci bölümünde; Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara’nın yolu ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar’ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar’la kesişir. Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir. Zeynep, annesinin ölüm yıl dönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır. Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir. Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken Kara, babaannesi Sema Sultan’ın söylediklerinin, babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur. İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır… Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?
Bennu Yıldırımlar
'Arak' bu akşam başlıyor, neler hissediyorsunuz?
Bennu Yıldırımlar... Canla başla çalışarak hikâyenin atmosferini oluşturan tüm ekibimizin, emeklerinin karşılığını görmesi en büyük arzum. Set ortamımız gayet güzel, yönetmenimiz Ender Mıhlar sayesinde her an her şeyden keyif alarak setimize devam ediyoruz, çocuk oyuncularımız pırıl pırıl. Herkese iyi seyirler diliyorum umarım beğeni ile izlerler.
Tülin Özen... Çok heyecanlıyım tabii ki, hem kendi adıma hem de beraber çalıştığım ve harika bulduğum yapım şirketinden, yönetmenlerine, oyuncularına ve setteki tüm ekip arkadaşlarım adına.
Mehmet Özgür... Öncelikle yeniden izleyicilerimizle buluşuyor olmak son derece mutluluk verici, heyecanla ve özenle çalıştığımız haftaların sonunda vardığımız noktayı görmek bizim için de tarifi olmayan ayrı bir keyif, sonrasında da büyük keyifler yaşayıp yaşatacağımız bir süreç başlıyor bu akşam, emeği geçenlere selam olsun.
Yıldıray Şahinler... Özel bir dizi başlıyor. Güçlü, çarpıcı, sokakta karşılık bulan, insanların hayatlarında bir şeyler değiştirecek türden bir dizi başlıyor gibi hissediyorum.
İlker Kızmaz... 'Arak', uzun zamandır beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri oldu. Heyecan içinde bölümü bekliyorum…
Furkan Kalabalık... Çok heyecanlı bir bekleyiş var, hikâyemizin izleyicilerimizle kavuşması ve bu anlamda ‘biz’ olarak birlikteliğimizin başlayacak olması çok mutlu edici. Şimdiden herkese iyi seyirler…
Tülin Özen
Karakterinizi bize biraz anlatabilir misiniz? Rolünüz için nasıl bir hazırlık süreci yaşadınız?
Bennu Yıldırımlar... 'Sema Sultan', gizemli ve kilit bir karakter, bu projede rol için 25 yıl yaşlandırılıyorum. İlk defa yaşlandırma makyajı yapılarak bir projede yer alıyorum. Gila Benezra’nın yaptığı özel bir makyajla karakterin yaşlılığına da bürünmüş olmak ilginç bir deneyim.
Tülin Özen... Ben 'Yosun'... Üç kardeşiz ve ben ablayım. Şu anda popüler ve iyi para kazanabilen bir yazarım. Ailemi ve geçmişimi geride bırakıp yeni yaşamımı tüm parıltısıyla yaşamak istiyorum. Köklerimin kendini hatırlatması ve ‘Kurduğum bu hayatı devam ettirebilecek miyim?’ tehdidi bana şu anda huzur vermiyor diyebilirim. Tüm bu ruh halini ve geçmiş karışıklığını düşünmeye çalışarak ve içimdeki bu boşlukları ‘yazarak ifade etmeye çalışmak’ ne
demektir ve bu insana nasıl bir bakış açısı getirir diye düşünmeye çalışarak hazırlandım.
Mehmet Özgür... 'Rauf', çok boyutlu bir karakter. Ailesinin tanıdığı yüzü ile iyi bir baba, öğrencilerinin hayranlık duyduğu bir profesör, perde arkasında kara para ve silah işlerini yöneten güçlü ve acımasız, kirli bir karakter. Bir aşk adamı ve bir başına kaldığında yorgun ve çaresiz bir adam. Yani yaşamında bilinçli şizofreni yaşayan, zeka seviyesi ve tecrübeleri oldukça yüksek bir dominant bir karakter. Rolün beni cezbeden yönü de bu oldu. Çünkü uzunca bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığım ‘bilinçli şizofreni’ ismini verdiğim oyunculuk
metoduna denk düşen bir çalışma fırsatı veriyor bana.
Yıldıray Şahinler... Benim oynadığım 'Halim' karakteri 'Kara', 'Yosun' ve 'Sedat’ın amcası. Bir yanıyla ailenin en olgun üyesi. Zorlu bir hayat yaşamış, 'Kara' gibi erkenden olgunlaşmış. Babalarının yokluğunda çocuklara sağlam bir duvar olmuş. Şimdi 'Kara’nın deli dolu yanını dizginlemesine yardım eden bir akıl hocası, ailenin sırlarını bir yük gibi taşıyan biri. Diğer taraftan da annesi 'Sema’nın güvenli gölgesinde tam büyüyememiş orta yaşlı bir erkek çocuk.
Düşmanına çok sert, ailesine çok düşkün biri. Role hazırlanmak konusuna gelince, o bende karakterle baş başa kalarak oluyor. Genellikle de geceleri, el ayak çekilince... Karşı karşıya oturuyoruz sanki. Sonra ben onun içine giriyorum. Konuşuyor, gülüyor, sinirleniyor… Bunlar öyle senaryoyu eline alıp ezberlemeye çalışarak falan olmuyor. Karakterin senaryo ötesi hayatında oluyor.
İlker Kızmaz... 'Baykal', neredeyse taşıdığı sırlardan ibaret bir insan. Sırlarından sonra insanlık namına bedeninde arta kalan tek şey kardeşinin sevgisi… Etrafındaki insanları güvende tutmak için kendi meşrebince yapamayacağı şey yok.
Furkan Kalabalık... 'Sedat'; hayat ondan çaldıkça sertleşmiş, ailesinden de kendinden de zamanla uzaklaşıp yalnızlığa ve sokağa fazlasıyla alışmış, kaybedecek pek bir şeyi kalmadığını düşünen travmatik ve sevgiye muhtaç bir genç. Özel hayatımda ve kült birkaç filmde varlığını bildiğim karakterlerin 'Sedat’a aşırı benzerliğinden faydalanarak bazı kodlamalarla yola çıktım, kendi yorumumla gün be gün gelişiyor ve değişiyor.
Mehmet Özgür
'Arak’ın kadrosuna dahil olma sürecinizden bahseder misiniz? Senaryoyu ilkokuduğunuzda neler düşündünüz?
Bennu Yıldırımlar... Most Yapım daha önce de keyifle çalıştığım bir yapım şirketiydi. Bu tercihimde önemli bir kriter oldu. Rol bu zamana kadar canlandırmadığım bir roldü ve diğer oyuncu arkadaşlarım zevkle karşılıklı oynayacağıma inandığım kişilerdi. Hepsi bir araya gelince, enerjik ve de başarılı bir yönetmenle de tanışınca 'Arak' kadrosuna dâhil oldum.
Tülin Özen... Çok sevdiğim ve yıllardır beraber çalışma fırsatı aradığım bir yapım şirketinden geldi bu teklif ve bu hikâyeyi daha önce yapıma bir gidişimde dinlemiştim de biraz. Dolayısıyla benim için zaten çok pozitif bir yerden başladı hikaye. Teklif geldiğinde ve rolümü öğrendiğimde de bir kez daha heyecanlandım. Benden sonra eklenen her oyuncu ve her isim benim için hediye gibiydi diyebilirim.
Mehmet Özgür... Ben ekibe biraz geç katıldım ama hazırlanmak için yeterince vaktim oldu. Ekiple bir araya gelip yaptığımız sohbetler, yapımcımız aynı zamanda senaristimiz olan Murat Can ve yönetmenimiz Ender ile rol üzerine konuşmalarımız hazırlık sürecimin en verimli olduğu anlar oldu. Bu hikâye aslında hepimizin çevresinde şahit olduğumuz ama farkındalık yaşamaktan kaçtığımız hikâyelerden biri, hayatlarımızı çalan insanların bize neler yapabileceklerinin sınırsızlığını anlatıyor.
Yıldıray Şahinler... Hem öykünün çok katmanlı örgüsü hem de karakterlerin iyi - kötüden ibaret olmayan derinlikli ve şaşırtıcı yapısı beni ilk çeken şeydi. Diyaloglar hem samimi hem yoğun. Çağımızın hastalıklarından biri ‘sığlık’ bence. Burada ana karakterler hem delikanlı hem derin. Bunu bir televizyon dizisinde başarmak kolay değil.
İlker Kızmaz... 'Arak’ın çekimleri başladığında başka bir dizide konuk oyuncu olarak çalışıyordum. Zaten Ender Mıhlar’ın çekeceğini öğrendiğim anda benim için kabul süreci çoktan aşılmış oldu. Senaryoyu ve Baykal’ı çok sevmem de kabul etmem yolunda tüm engelleri kaldırdı ve el sıkıştık.
Furkan Kalabalık... Her şey çok hızlı gelişti aslında. Görüşmelere başladığımızda duygusa olarak Sedat’a yakın yerlerde dolanıyordum. Enerjim hissedilmiş ve eşleşmiş olacak ki, ekiple organik bir birleşmemiz oldu. Senaryodaki dokunun ve akışın samimiyetinden ve aslında hiç de bizlere yabancı olmaması hissiyatından, kısa sürede beni içine çekti.
Yıldıray Şahinler
'Arak', hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren 'Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği 'Zeynep' ile (Öykü Karayel) başına gelenleri ekrana taşıyacak. Sizin için ‘intikam’ ne ifade ediyor? Siz Kara’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız?
Bennu Yıldırımlar... Benim hayatımda aslında insanın gözünü kör edebilen ve hatta önce kendine zarar veren intikam ve benzeri duygulara pek yer yoktur. Hayata daha ılımlı, pozitif ve çözümcül bir yerden bakmayı tercih ederim. Bu sebeple onun yerine kendimi koymam pek mümkün değil.
Tülin Özen... Bende intikam hissi pek çalışmıyor sanırım ve çok da şanslıyım ki bu kadar zor bir hayat hikâyesiyle başlamadı hayatım. Başıma gelen küçük haksızlıklar için ise içimde intikam planları olmuyor açıkçası.
Mehmet Özgür... Çok klasik bir anlatımla, intikam soğuk yenen bir yemektir, sıcak yerseniz ağzınız yanar...
Yıldıray Şahinler... Bende yok o. Yokmuş yani. Siz sorunca fark ettim. İntikam almayı düşündüğüm zamanlar olmuştur tabii ama hiç almadım. Hatırlasam alacağımda unuturum ben. İntikam almak isteyeceğim kadar kötülük etmiş biri gözümde değerini yitirmiş oluyor sanırım. Değer vermediğim biriyle de niye uğraşayım. Zaten benim için değersiz biriyse de öyle biriyle niye uğraşayım. Şu an setteyiz ya, demin bunu sizden önce İlker’e söyledim; “Ben de seni intikam sözcüğüyle bir arada düşünemiyorum.” dedi. Yine de bakmayın siz,
insan bu belli mi olur…
İlker Kızmaz... 'Kara’yı davasında çok haklı buluyorum ama bu yolculuğa çıkarken aklından çıkarmaması gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela 'Rauf' ve 'Baykal'... 'Zeynep' konusunu hiç açmıyorum bile. Zamanla göreceğiz bakalım… İntikam soğuk yenen bir yemek miymiş gerçekten?
Furkan Kalabalık... Ben genelde yapıcı olmanın tarafında olmakla beraber, olanla ölene çare olamadığı ve geçmişe bakarak geleceğe yürünemeyeceği fikrindeyim. Değiştiremeyeceğim şeyleri eşelemenin bana zarar verdiğine inanıyorum. Ancak 'Kara’nın yerinde olsam, bu boyutta bir adaletsizliğe tabii ki ben de kendi bulmaya çalıştığım yöntemlerimle bir şekilde "Dur" demeye çalışırdım.
İlker Kızmaz
Son olarak izleyicilere mesajınız var mı?
Bennu Yıldırımlar... Barışın her koşulda kılavuzumuz olabildiği bir hayatı, sevgiyle, sağlık ve huzurla yaşayabilmeyi diliyorum. 'Arak', her hafta hatırlayıp merakla bekleyecekleri bir proje olur dilerim izleyiciler için...
Tülin Özen... Harika bir ekibin, izleyicisine son derece saygı duyarak hazırladığı bir iş olduğunu biliyorum. Bunun sonuna kadar keyfini çıkarsınlar diyebilirim.
Mehmet Özgür... Çok emek barındıran bir sektörün içindeyiz, gayemiz seyircilerimize günlük telaşları içerisinde nefes alacakları bir ara sunmak ve bu bir nefeslik arada hayata dair farkındalıklar sunmak. Kısıtlı sürelerde yaptığımız bu çalışmaların içinde hatalarımız olur, sürçü lisan edersek af ola, ceplerinden para gönüllerinden sevgi eksik olmasın, iyi seyirler…
Furkan Kalabalık
Yıldıray Şahinler... Bizi izlesinler. Mesajı, orada veririz.
İlker Kızmaz... Sevgili izleyicilerimiz lütfen perşembe akşamları başka plan yapmayın, sonra bozmak zorunda kalırsınız 'Arak' izlemek için.
Furkan Kalabalık... Yanımızdakilerin, elimizdekilerin, şimdinin kıymetini bilmek dileğiyle. Hayat neşeniz, sıcak yuvanız daim olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın, sevgiyle kalın.