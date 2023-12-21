'Arak', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de başlayacak

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Tülin Özen Karakterinizi bize biraz anlatabilir misiniz? Rolünüz için nasıl bir hazırlık süreci yaşadınız?

Bennu Yıldırımlar... 'Sema Sultan', gizemli ve kilit bir karakter, bu projede rol için 25 yıl yaşlandırılıyorum. İlk defa yaşlandırma makyajı yapılarak bir projede yer alıyorum. Gila Benezra’nın yaptığı özel bir makyajla karakterin yaşlılığına da bürünmüş olmak ilginç bir deneyim.

Tülin Özen... Ben 'Yosun'... Üç kardeşiz ve ben ablayım. Şu anda popüler ve iyi para kazanabilen bir yazarım. Ailemi ve geçmişimi geride bırakıp yeni yaşamımı tüm parıltısıyla yaşamak istiyorum. Köklerimin kendini hatırlatması ve ‘Kurduğum bu hayatı devam ettirebilecek miyim?’ tehdidi bana şu anda huzur vermiyor diyebilirim. Tüm bu ruh halini ve geçmiş karışıklığını düşünmeye çalışarak ve içimdeki bu boşlukları ‘yazarak ifade etmeye çalışmak’ ne

demektir ve bu insana nasıl bir bakış açısı getirir diye düşünmeye çalışarak hazırlandım.

Mehmet Özgür... 'Rauf', çok boyutlu bir karakter. Ailesinin tanıdığı yüzü ile iyi bir baba, öğrencilerinin hayranlık duyduğu bir profesör, perde arkasında kara para ve silah işlerini yöneten güçlü ve acımasız, kirli bir karakter. Bir aşk adamı ve bir başına kaldığında yorgun ve çaresiz bir adam. Yani yaşamında bilinçli şizofreni yaşayan, zeka seviyesi ve tecrübeleri oldukça yüksek bir dominant bir karakter. Rolün beni cezbeden yönü de bu oldu. Çünkü uzunca bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığım ‘bilinçli şizofreni’ ismini verdiğim oyunculuk

metoduna denk düşen bir çalışma fırsatı veriyor bana.

Yıldıray Şahinler... Benim oynadığım 'Halim' karakteri 'Kara', 'Yosun' ve 'Sedat’ın amcası. Bir yanıyla ailenin en olgun üyesi. Zorlu bir hayat yaşamış, 'Kara' gibi erkenden olgunlaşmış. Babalarının yokluğunda çocuklara sağlam bir duvar olmuş. Şimdi 'Kara’nın deli dolu yanını dizginlemesine yardım eden bir akıl hocası, ailenin sırlarını bir yük gibi taşıyan biri. Diğer taraftan da annesi 'Sema’nın güvenli gölgesinde tam büyüyememiş orta yaşlı bir erkek çocuk.

Düşmanına çok sert, ailesine çok düşkün biri. Role hazırlanmak konusuna gelince, o bende karakterle baş başa kalarak oluyor. Genellikle de geceleri, el ayak çekilince... Karşı karşıya oturuyoruz sanki. Sonra ben onun içine giriyorum. Konuşuyor, gülüyor, sinirleniyor… Bunlar öyle senaryoyu eline alıp ezberlemeye çalışarak falan olmuyor. Karakterin senaryo ötesi hayatında oluyor.

İlker Kızmaz... 'Baykal', neredeyse taşıdığı sırlardan ibaret bir insan. Sırlarından sonra insanlık namına bedeninde arta kalan tek şey kardeşinin sevgisi… Etrafındaki insanları güvende tutmak için kendi meşrebince yapamayacağı şey yok.

Furkan Kalabalık... 'Sedat'; hayat ondan çaldıkça sertleşmiş, ailesinden de kendinden de zamanla uzaklaşıp yalnızlığa ve sokağa fazlasıyla alışmış, kaybedecek pek bir şeyi kalmadığını düşünen travmatik ve sevgiye muhtaç bir genç. Özel hayatımda ve kült birkaç filmde varlığını bildiğim karakterlerin 'Sedat’a aşırı benzerliğinden faydalanarak bazı kodlamalarla yola çıktım, kendi yorumumla gün be gün gelişiyor ve değişiyor.

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Mehmet Özgür 'Arak’ın kadrosuna dahil olma sürecinizden bahseder misiniz? Senaryoyu ilkokuduğunuzda neler düşündünüz?

Bennu Yıldırımlar... Most Yapım daha önce de keyifle çalıştığım bir yapım şirketiydi. Bu tercihimde önemli bir kriter oldu. Rol bu zamana kadar canlandırmadığım bir roldü ve diğer oyuncu arkadaşlarım zevkle karşılıklı oynayacağıma inandığım kişilerdi. Hepsi bir araya gelince, enerjik ve de başarılı bir yönetmenle de tanışınca 'Arak' kadrosuna dâhil oldum.

Tülin Özen... Çok sevdiğim ve yıllardır beraber çalışma fırsatı aradığım bir yapım şirketinden geldi bu teklif ve bu hikâyeyi daha önce yapıma bir gidişimde dinlemiştim de biraz. Dolayısıyla benim için zaten çok pozitif bir yerden başladı hikaye. Teklif geldiğinde ve rolümü öğrendiğimde de bir kez daha heyecanlandım. Benden sonra eklenen her oyuncu ve her isim benim için hediye gibiydi diyebilirim.

Mehmet Özgür... Ben ekibe biraz geç katıldım ama hazırlanmak için yeterince vaktim oldu. Ekiple bir araya gelip yaptığımız sohbetler, yapımcımız aynı zamanda senaristimiz olan Murat Can ve yönetmenimiz Ender ile rol üzerine konuşmalarımız hazırlık sürecimin en verimli olduğu anlar oldu. Bu hikâye aslında hepimizin çevresinde şahit olduğumuz ama farkındalık yaşamaktan kaçtığımız hikâyelerden biri, hayatlarımızı çalan insanların bize neler yapabileceklerinin sınırsızlığını anlatıyor.

Yıldıray Şahinler... Hem öykünün çok katmanlı örgüsü hem de karakterlerin iyi - kötüden ibaret olmayan derinlikli ve şaşırtıcı yapısı beni ilk çeken şeydi. Diyaloglar hem samimi hem yoğun. Çağımızın hastalıklarından biri ‘sığlık’ bence. Burada ana karakterler hem delikanlı hem derin. Bunu bir televizyon dizisinde başarmak kolay değil.

İlker Kızmaz... 'Arak’ın çekimleri başladığında başka bir dizide konuk oyuncu olarak çalışıyordum. Zaten Ender Mıhlar’ın çekeceğini öğrendiğim anda benim için kabul süreci çoktan aşılmış oldu. Senaryoyu ve Baykal’ı çok sevmem de kabul etmem yolunda tüm engelleri kaldırdı ve el sıkıştık.

Furkan Kalabalık... Her şey çok hızlı gelişti aslında. Görüşmelere başladığımızda duygusa olarak Sedat’a yakın yerlerde dolanıyordum. Enerjim hissedilmiş ve eşleşmiş olacak ki, ekiple organik bir birleşmemiz oldu. Senaryodaki dokunun ve akışın samimiyetinden ve aslında hiç de bizlere yabancı olmaması hissiyatından, kısa sürede beni içine çekti.