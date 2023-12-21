Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, kazanarak derbideki yenilgiyi unutturmayı hedefliyor. İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.
Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.
Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Mert Günok
Onur Bulut
Amartey
Colley
Masuaku
Hadziahmetovic
Salih Uçan
Muleka
Chamberlain
Rebic
Cenk Tosun