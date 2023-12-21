Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
The Telegraph, Avrupa'da turistlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Barcelona, Amsterdam, Atina ve Venedik gibi şehirlerden yetkililerle konuştu. Haberde bu turistik şehirlerde yaşayan yerel sakinlerin, 2023 yılında aşırı turizmden şikayetçi oldukları konular dile getirildi
AMSTERDAM
Hollanda'nın turistik kenti Amsterdam'da şehrin sakinleri genel olarak hoşgörülü bir grup olsa da, ziyaretçi sayısından bıkmış olanların sayısı giderek artıyor. Turistlere karşı yerel hareketin bir örneği de "Stop de Gekte"("Çılgınlığı Durdurun")
Bu gruba üye bazı kişiler hafta sonları turistik bölgelerde geziyor. Turistlerin yoğun olduğu bölgede yaşanan kaosu belgeliyorlar, hükümetin bu konuda bir değişiklik yapmasını bekliyorlar.
ATİNA
Aralık ayının başlarında, Atina'nın Exarcheia bölgesinde çoğunlukla turistlerin tercih ettiği kısa süreli kiralama için kullanılar binalarda "Tahtakuru nedeniyle daireleri derhal boşaltın, aksi takdirde 500 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız" uyarısıyla karşılaşıldı.
Bu duruma şaşıran turistler, "Yunanistan'da bize karşı böyle düşmanca davranacaklarını hiç düşünmemiştik" ifadelerini kullandı.
Airbnb gibi kısa süreli ev kiralama uygulamalarının popülerleştiği Atina'da ve Yunanistan'ın başka bölgelerinde bu duruma vatandaşlardan tepki geldi. Bazı bölgelerde, "Sevgili Turist, Airbnb'nizin tadını çıkarın. Geleceğin evsiz bir Atinalısıyla sözleşme imzaladınız." gibi tepkiler oluştu.
BARCELONA
Barcelona, 2023 yılında rekor sayıda turist ağırladı, kira fiyatları yükseldi, toplu taşıma için uzun kuyruklar oluştu. Bu yaşananların ardından Barcelona sakinlerinden de tepki geldi.
Yetkililer, bir sorun olduğunu kabul etti ve çeşitli önlemler aldı; Gecelik turizm vergisi artırıldı, tur gruplarına sayı sınırılaması getirildi, merkezdeki otel inşaatları durduruldu ve Airbnb'de daire kiralamak isteyenlere yönelik düzenlemeler sıkılaştırıldı.
Ancak sokaklarda turistlere yönelik rahatsızlık duyulduğu açıkça görülmeye başlandı.
Şehrin bazı turistik bölgelerinde duvarlarda "Turist evine git!", "Senin lüks seyahatin, benim günlük sefaletim" gibi yazılar yer aldı.
VENEDİK
İtalya'nın en çok turist ağırlayan şehirlerinden Venedik'te de şehir sakinileri fazla turist gelmesinden şikayetçi. Venedikliler, şehirdeki normal yaşamı kabusa çeviren aşırı turizme karşı çıkmakla aynı turistlerden elde edilen gelirin şehri ayakta tuttuğunu bildikleri ince bir çizgide yürüyor.
Turist karşıtı söylemlerin yanı sıra, konaklamaların büyük rezervasyon platformları aracılığıyla kiralaması hedefleniyor, bu da yerel halkın uygun fiyatlı konut bulmasını zorlaştırıyor.
Şehrin birçok yerinde duvarlarda "Turistler evlerine dönüyor", "Venedik Disneyland değil" yazılarının yer aldığı belirtildi.
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