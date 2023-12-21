Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi

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Airbnb gibi kısa süreli ev kiralama uygulamalarının popülerleştiği Atina'da ve Yunanistan'ın başka bölgelerinde bu duruma vatandaşlardan tepki geldi. Bazı bölgelerde, "Sevgili Turist, Airbnb'nizin tadını çıkarın. Geleceğin evsiz bir Atinalısıyla sözleşme imzaladınız." gibi tepkiler oluştu.

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BARCELONA Barcelona, 2023 yılında rekor sayıda turist ağırladı, kira fiyatları yükseldi, toplu taşıma için uzun kuyruklar oluştu. Bu yaşananların ardından Barcelona sakinlerinden de tepki geldi. Yetkililer, bir sorun olduğunu kabul etti ve çeşitli önlemler aldı; Gecelik turizm vergisi artırıldı, tur gruplarına sayı sınırılaması getirildi, merkezdeki otel inşaatları durduruldu ve Airbnb'de daire kiralamak isteyenlere yönelik düzenlemeler sıkılaştırıldı.