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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizinde 250 baz puanlık artırıma gitti. Böylece önceki 3 toplantıda 500'er baz puanlık faiz artırımına giden Merkez, sıkılaştırma adımlarına frene basmış oldu. Karar metninde "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 14:00 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:14
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        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

        Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puanlık artırımla yüzde 42.5'e çekti.

        7 TOPLANTIDA 3400 BAZ PUANLIK ARTIRIM

        PPK, haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. PPK bugünkü kararla beraber son 7 toplantıda 3400 baz puanlık artırımına gitmiş oldu.

        PPK karar metninde kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyonun son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin ise enflasyon baskılarını canlı tutmaya devam ettiği ifade edildi.

        SIKILAŞTIRMA ADIMLARININ EN KISA ZAMANDA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLDÜ

        Açıklamada "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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