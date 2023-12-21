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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TEM ortasında koca dehşeti! Şiddet dolu anlar kamerada - VIDEO HABER

        TEM'de ilerleyen otomobilde koca dehşeti: Kadına dayak kamerada

        İstanbul'da TEM Otoyolu'nda ilerleyen Almanya plakalı otomobildeki bir kadın, sürücü koltuğunda oturan eşi olduğu öğrenilen kişi tarafından darp edildi. Koca arka koltukta oturan eşine defalarca vurdu. Engelli çocuğunun yanında dayak yiyen kadının görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:15 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:18
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        İstanbul'da TEM Otoyolu'nda ilerleyen otomobilde bir kadın, eşi tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansıdı.

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        Olay, TEM Otoyolu Sarıyer ilçesi Baltalimanı mevkisiinde meydana geldi.

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        Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M., arka koltuğa uzanarak eşi N.M.'ye defalarca vurdu.

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        Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi. Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi.

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        Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi.

        #istanbul haberler
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        #kadına şiddet
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