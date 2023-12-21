Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei'ye ilk protesto!

        Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei'ye ilk protesto!

        Arjantin'in yeni seçilen aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Javier Milei'ye yönelik ilk protesto gerçekleştirildi. Başkent Buenos Aries'te bir araya gelen göstericilere muhalefet liderlerinden de destek verenler oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 08:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz günlerde göreve gelen Arjantin'in aşırı sağcı yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "hiç para olmadığını" ve sert bir kemer sıkma programı uygulayacaklarını söylemişti.

        2

        Bu açıklamaların ardından yeni seçilen Milei hükümetine karşı ilk protesto gerçekleşti.

        3

        Polis güçleri gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösteriye muhalefetteki sosyal hareketlerin lideri Alejandro Belliboni de katıldı. Gösteri sırasında bir kişi tutuklandı.

        4

        Milei ve hükümeti, gösterilere nasıl tepki vereceklerine dair ilk sınavlarıyla karşı karşıya.

        5

        Sosyal kuruluşlar çarşamba günü insanları yeni ekonomik önlemlere karşı protesto etmeye çağırmıştı.

        6

        "HİÇ PARA YOK"

        Kasım ayındaki seçimleri kazanan Milei, Arjantinlileri ülkede "hiç para olmadığı" ve sert bir kemer sıkma programı uygulanacağı konusunda uyarmıştı.

        7

        Milei seçim döneminde ülkenin zor durumdaki ekonomisini iyileştirmek için vadettiği radikal uygulamalarla dikkat çekmişti.

        8
        9
        10

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Javier Milei
        #Arjantin
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Penaltı tartışmaları
        Penaltı tartışmaları
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?