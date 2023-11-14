Barton Cowperthwaite: Beynimde limon büyüklüğünde tümör var
'Tiny Pretty Things' adlı dizi ile yıldızı parlayan Barton Cowperthwaite'te beyin kanseri teşhisi konuldu. 31 yaşındaki oyuncu, beyninde limon büyüklüğünde bir tümör olduğunu söyledi
'Tiny Pretty Things' dizisinde canlandırdığı 'Oren Lennox' karakteri ile ünlenen Barton Cowperthwaite, kendisine ikinci evre glioma tümörü teşhisi konduğunu açıkladı.
Yakında bir operasyon geçireceğini söyleyen oyuncu yine de iyimserliğini hiç kaybetmediğini, çünkü doktorların bu tümörün büyük bölümünün ameliyatla alınabileceğini söylediğini belirtti.
Ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşabileceğini belirten Barton Cowperthwaite, "Ancak öyle görünüyor ki taramalar ve kontroller, geri kalan uzun süre boyunca hayatımın bir parçası olacak" diye ekledi. Cowperthwaite, ameliyatın en kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti.
"ESKİ HALİMDEN DAHA İYİ OLARAK DÖNMEYİ PLANLIYORUM"
"İyileşme yolculuğum hakkında açık olmak için elimden geleni yapacağım" diyen Barton Cowperthwaite, "Eski halimden de daha iyi olarak dönmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.
"HASTALIKTA VE SAĞLIKTA AŞKIM"
Kendisine kanser teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyuran Barton Cowperthwaite'e hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. ABD'li oyuncuya nişanlısı Sophie Thoerner da "Hastalıkta ve sağlıkta aşkım" diye yazarak her koşulda onun yanında yer alacağını ifade etti.
Fotoğraflar: Instagram, Mega