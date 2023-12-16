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        Haberler Magazin Başak Dizer: Kurt Efe babasıyla setlere gidiyor - Magazin haberleri

        Başak Dizer: Kurt Efe babasıyla setlere gidiyor

        Bebek'te objektiflere yansıyan Başak Dizer, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Dizer, "Kurt Efe evde, Kıvanç ise sette. Kurt Efe, babasıyla birlikte setlere gitmeye başladı, mutlu oluyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:49
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        "Kurt Efe babasıyla setlere gidiyor"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Bebek'teydi. Dizer, sahilde adres ararken görüntülendi.

        "GÖRÜŞME YAPMAK İÇİN GELDİM"

        Kurt Efe adında bir oğlu bulunan Başak Dizer, gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Başak Dizer, "Bir dizinin styling'ini alma durumum var. Onun görüşmesini yapmak için geldim" dedi.

        "KURT EFE BABASIYLA SETLERE GİTMEYE BAŞLADI"

        Dizer, ardından, "Kurt Efe evde, Kıvanç ise sette. Kurt Efe, babasıyla birlikte setlere gitmeye başladı. Babasıyla sete gidince mutlu oluyor" şeklinde konuştu.

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        Aşk öpücüğü
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        #başak dizer
        #kıvanç tatlıtuğ
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