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Başım Belada dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi Başım Belada, gün itibariyle yayın hayatına başlıyor. Başrollerini Keremcem ile Merih Öztürk'ün paylaşacağı dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğine ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar....

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  • Başım Belada dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler?

    Başım Belada dizisi, ilk bölümüyle bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen dizi, kurgu bir hikayeyle ekranlara gelecek. İşte, Başım Belada dizisinin konusu ve oyuncuları...
  • Başım Belada dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler?

    BAŞIM BELADA KONUSU NEDİR?

    Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar.

    Azam'ın yeni komşuları olan Biçer Ailesi'nin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir. Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmazın üstüne düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir.
  • Başım Belada dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler?

    Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır. Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir.

    Ailenin büyük erkek çocukları Safa'nın, Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler. Ancak karşılarında eli kolu her yere uzanan bir YAPI'nın üyesi olan Çağdaş Varlı vardır. Üstelik Safa'nın ölümüyle ilgili hiç bilmedikleri bir şey vardır. Aile bir yandan intikam planlarını takip ederken öte yandan karşı komşuları olan Azam'la sık sık karşı karşıya geleceklerdir.
  • Başım Belada dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler?

    BAŞIM BELADA OYUNCULARI KİMLER?

    Başım Belada dizisinde başrolleri Keremcem ve Merih Öztürk paylaşıyor.

    Başarılı oyunculara Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Murat Akkoyunlu, Ferdi Kurtuldu gibi isimler eşlik ediyor.
  • Başım Belada dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler?

    Başım Belada, ilk bölümüyle bu akşam (5 Mart 2023 Pazar) izleyicileriyle buluşacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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