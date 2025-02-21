Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
İzmir'de bir kişi diş hekimini tabancayla başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
İzmir'in Konak ilçesinde M.A. (34), borç- alacak nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i (49) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. M.A., vurduğu Emrah Düşmez’in kanlar içerisindeki videosunu çekip, Düşmez’in annesine gönderdi.
Olay, bugün Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2’nci katında bulunan dairede meydana geldi.
İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez’in oturduğu daireye iddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet olan M.A. geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., tabancayla Düşmez’in başına ateş etti.
VİDEO ÇEKİP ANNESİNE GÖNDERDİ
Daha sonra Düşmez’in telefonunu alan şüpheli, kanlar içindeki halini videoya çekip Düşmez’in annesine gönderdi ve kaçtı.
Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.