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        Batman'da "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi

        Hasankeyf ilçesinde velilere yönelik "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:24
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        Batman'da "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi
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        Hasankeyf ilçesinde velilere yönelik "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Hasankeyf Anadolu Lisesi'nde velilere yönelik düzenlenen seminerde, Rehberlik Öğretmeni Elif Oğur, madde ve teknolojik bağımlılıkla mücadele konusunda velilere bilgi verdi.

        Bağımlılık konusunda ailenin etkin bir öneme sahip olduğunu belirten Oğur, "Geleceğimiz olan gençlerimizi bağımlılıktan korumak adına ailelere çok iş düşmektedir. Ailelerin erken yaşlarda çocukları ile nitelikli zaman geçirmeleri, çocukların duygularını tanıma ve doğru yollarla ifade etmeleri konusunda rehberlik etmeleri ve örnek olmaları gerekmektedir." dedi.

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