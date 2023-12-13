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        Batman'daki Han Deresi ve Kozluk Çayı hayalet ağlardan temizleniyor

        Deniz ve iç sularda unutulan veya terk edilen, halk arasında "hayalet ağ" olarak tabir edilen av araçlarının temizlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Batman'ın Sason ilçesindeki Han Deresi ve Kozluk Çayı'nda çalışma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:10
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        Batman'daki Han Deresi ve Kozluk Çayı hayalet ağlardan temizleniyor
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        Deniz ve iç sularda unutulan veya terk edilen, halk arasında "hayalet ağ" olarak tabir edilen av araçlarının temizlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Batman'ın Sason ilçesindeki Han Deresi ve Kozluk Çayı'nda çalışma yapıldı.

        Bakanlığın "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" Sason'daki Han Deresi ve Kozluk Çayı'nda da uygulanıyor.

        Üç kişilik uzman ekip tarafından sürdürülen temizlik çalışmalarında, 60 kilograma yakın balık ağı toplandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, gazetecilere, Han Deresi ve Kozluk Çayı'nın hayalet av araçlarından temizlenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Sason'da 30 kilometre, Kozluk'ta ise 25 kilometrelik güzergah boyunca temizlik çalışması yürütüldüğünü belirten Şanverdi, "Bu çalışmalar neticesinde 60 kilogram civarında ağ ve çeşitli av aletleri tespit etmiş olduk. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle çevre odaklı çalışmalarımızı yaptık." dedi.

        Han Deresi'nin Batman bantlı çöpçü balığının yaşam alanı olması nedeniyle önemini vurgulayan Şanverdi, bu endemik balık türünün korunması açısından da bu çalışmaların gerekliliğini ifade etti.

        Şanverdi, Batman'da dere ve çayların temizliği için balıkçılara duyarlı olmaları çağrısında da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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