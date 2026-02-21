Kozluk'ta annelere yönelik eğitim programı düzenlendi
Batman'ın Kozluk ilçesinde annelere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, okul öncesi dönem, oyun ve kitap seçimi, tuvalet ve uyku eğitimi ile sağlıklı beslenme gibi ebeveynlerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu konular ele alındı.
Uzman personeller tarafından verilen eğitimde, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim süreçleri hakkında detaylı bilgi paylaşıldı, annelerin soruları yanıtlandı.
