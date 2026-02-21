Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Kozluk'ta annelere yönelik eğitim programı düzenlendi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde annelere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:39 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:39
        Kozluk'ta annelere yönelik eğitim programı düzenlendi
        Batman'ın Kozluk ilçesinde annelere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, okul öncesi dönem, oyun ve kitap seçimi, tuvalet ve uyku eğitimi ile sağlıklı beslenme gibi ebeveynlerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu konular ele alındı.

        Uzman personeller tarafından verilen eğitimde, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim süreçleri hakkında detaylı bilgi paylaşıldı, annelerin soruları yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

