Kozluk'ta doktora teşekkür belgesi verildi

Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Çelik Fişek'e teşekkür belgesi verildi. Fişek, hasta ve hasta yakınlarından gelen genel memnuniyet bildirimleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan değerlendirmeler doğrultusunda teşekkür belgesine layık görüldü. Hastane Başhekimi Dr. Fırat Güneş tarafından Fişek'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.