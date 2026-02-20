Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Kozluk'ta doktora teşekkür belgesi verildi

        Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Çelik Fişek'e teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 22:49 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozluk'ta doktora teşekkür belgesi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Çelik Fişek'e teşekkür belgesi verildi.

        Fişek, hasta ve hasta yakınlarından gelen genel memnuniyet bildirimleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan değerlendirmeler doğrultusunda teşekkür belgesine layık görüldü.

        Hastane Başhekimi Dr. Fırat Güneş tarafından Fişek'e teşekkür belgesi takdim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Batman'da yolcu otobüsünde 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi
        Batman'da yolcu otobüsünde 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi
        Batman'da narkotik köpeği "Hector" zehir tacirlerine geçit vermedi
        Batman'da narkotik köpeği "Hector" zehir tacirlerine geçit vermedi
        Kozluk'ta "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı" yapı...
        Kozluk'ta "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı" yapı...
        Sason'da ramazan ayına özel "halk pazarı" düzenlemesi
        Sason'da ramazan ayına özel "halk pazarı" düzenlemesi
        Batman'da "İftara 5 Kala Programı" kapsamında yolculara kumanya dağıtıldı
        Batman'da "İftara 5 Kala Programı" kapsamında yolculara kumanya dağıtıldı
        Batmanlı çiftçiler engebeli tarlalarda "imece usulü" elle gübreleme yapıyor
        Batmanlı çiftçiler engebeli tarlalarda "imece usulü" elle gübreleme yapıyor