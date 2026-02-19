Batman'da "İftara 5 Kala Programı" kapsamında yolculara kumanya dağıtıldı

Batman'da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca "İftara 5 Kala Programı" kapsamında yolculara kumanya dağıtıldı.



AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ve teşkilat üyelerince, iftara yetişemeyen vatandaşlara kentin farklı noktalarında kumanya dağıtımı yapıldı.





AK Parti İl Başkanı Şansi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, ilk iftarda sahada vatandaşlarla bir arada olmak istediklerini söyledi.



İl Gençlik Kolları Başkanı Şahin de gençlik teşkilatının ramazan ayı boyunca sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif rol almaya devam edeceğini belirtti.

