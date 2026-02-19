Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da baharın habercisi nergis çiçekleri açtı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ilkbaharın habercisi nergis çiçekleri açtı.

        Giriş: 19.02.2026 - 11:41 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:41
        Batman'da baharın habercisi nergis çiçekleri açtı
        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ilkbaharın habercisi nergis çiçekleri açtı.

        Havaların ısınmasıyla birlikte ilçeye bağlı Akalın köyü kırsalında halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen nergisler açtı.

        Beyaz ve sarı renklerden oluşan nergisler, doğada güzel görüntüler oluşturdu.

