Batman'da baharın habercisi nergis çiçekleri açtı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ilkbaharın habercisi nergis çiçekleri açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçeye bağlı Akalın köyü kırsalında halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen nergisler açtı. Beyaz ve sarı renklerden oluşan nergisler, doğada güzel görüntüler oluşturdu.

