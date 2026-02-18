Canlı
        Batman Haberleri

        Batman Valiliğinden mevzuata aykırı asılmaya çalışılan afişlerin belediye ekiplerince kaldırılmasına ilişkin açıklama:

        Batman Valiliğince kentte mevzuata aykırı asılmaya çalışılan afişlerin belediye ekiplerince kaldırıldığı, ekiplere mukavemet gösterilmesi sonucu bir emniyet ve bir zabıta personelinin yaralandığı, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:41 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:41
        Batman Valiliğinden mevzuata aykırı asılmaya çalışılan afişlerin belediye ekiplerince kaldırılmasına ilişkin açıklama:
        Batman Valiliğince kentte mevzuata aykırı asılmaya çalışılan afişlerin belediye ekiplerince kaldırıldığı, ekiplere mukavemet gösterilmesi sonucu bir emniyet ve bir zabıta personelinin yaralandığı, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Valilik ve Batman Belediyesinin, ramazan ayını kentte manevi atmosfere uygun, birlik ve beraberlik ruhu içinde yaşatmayı temel görev olarak gördüğü bildirildi.

        Geçen yıl ramazan ayında Necat Nasıroğlu Külliyesi ve 29 mahallede 81 etkinlik düzenlendiği, ilahi konserleri, ramazanın ruhuna uygun tiyatro ile sahne gösterileri, söyleşiler, film ve şiir dinletileri gerçekleştirildiği, Kur'an-ı Kerim okunduğu vurgulanan açıklamada, "Programlara yaklaşık 200 bin kişi katılım sağladı, iftar sofralarında buluşturuldu. 60 bin çocuğa çeşitli ikramlar yapıldı. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunuldu. Bu yıl da aynı anlayışla manevi iklime uygun şekilde ramazan ayı boyunca etkinliklerimiz ücretsiz şekilde devam edecek, her gün 10 bin hemşehrimize ücretsiz iftar yemeği verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Furkan Nesli Derneği Batman Temsilciliğince mevzuata aykırı şekilde asılmaya çalışılan afişlerin belediye ekiplerimiz tarafından kaldırılmasına yönelik basına yansıyan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Gündeme konu afiş ve süslemelerin kaldırılmasıyla ilgili süreç 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili imar ve ilan/reklam mevzuatı kapsamında belediyemizce yürütülmüştür. Kamusal alanlar herkesin ortak kullanım alanıdır. Bu alanlarda herhangi bir kişi ya da kurumun, izin ve teknik değerlendirme olmaksızın afiş, branda, pankart veya benzeri materyaller asması hukuken mümkün değildir. Mevzuat gereği bu tür uygulamaların belirlenen kurallara uygun şekilde yapılması zorunludur. Kamuya ait elektrik direklerine, yolu üstten daraltacak ve trafik güvenliğini riske edecek şekilde mevzuata aykırı olarak asılan afişlerin kaldırılması gerektiği ilgili kişilere bildirilmiş, Furkan Nesli Derneği Batman Temsilciliği yetkililerine kendi derneklerine ait özel afişleri asmak istemeleri halinde uygun ve izinli alanlar tarafımızca iletilmiştir. 3 gün boyunca görüşmeler yapılmış ve diyalog kanalları açık tutulmuştur ancak yapılan uyarılara rağmen gösterilen uygun alanlara asım yapılmamış, afişlerin ısrarla mevzuata aykırı alanlara asılması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Mevzuata aykırı ve uygun olmayan yerlere asılan afişler belediye ekiplerimizce kaldırılmış, mevzuata uygun süsler ise yerinde bırakılmıştır. Buna rağmen, ekiplerimizin görevini icrası sırasında zabıta ve emniyet personeline mukavemet gösterilmiş; yaşanan arbede sırasında bir emniyet ve bir zabıta personeli yaralanmıştır. Gelişmeler üzerine müdahale zorunlu hale gelmiş olup, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Valilik ve Batman Belediyesi olarak hem ramazanın manevi iklimini yaşatmaya hem de kamu düzenini, şehir estetiğini ve kamu görevlilerinin güvenliğini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

