        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da teneke kovalara gizlenmiş 45 kilo sentetik uyarıcı ele geçirildi

        Batman'da durdurulan hafif ticari araçta yağ dolu teneke kovalara gizlenmiş 45 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:30
        Batman'da teneke kovalara gizlenmiş 45 kilo sentetik uyarıcı ele geçirildi
        Batman'da durdurulan hafif ticari araçta yağ dolu teneke kovalara gizlenmiş 45 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine hafif ticari aracı kent girişinde durdurdu.

        Arçataki aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine katı yağ dolu teneke kovalar incelendi.

        İncelemede, kovalardaki yağın içine gizlenmiş 45 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

