        Batman Haberleri

        Batman'da "Dijital Sanat ve Mapping Tasarım Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi

        Batman'da "Dijital Sanat ve Mapping Tasarım Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

        Giriş: 17.02.2026 - 16:34 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:34
        Batman'da "Dijital Sanat ve Mapping Tasarım Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi
        Batman'da "Dijital Sanat ve Mapping Tasarım Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.


        Batman Üniversitesi ev sahipliğinde, Necat Nasıroğlu Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Necat Nasıroğlu Proje Yarışmaları" kapsamında gerçekleştirilen “Dijital Sanat ve Mapping Tasarım Yarışması"nın final oturumu ve ödül töreni yapıldı.


        "Kubbenin ışığı" temasıyla düzenlenen yarışmanın finalinde, cami kubbesinde uygulanmak üzere hazırlanan dijital sanat çalışmaları katılımcılar tarafından sunuldu.


        Programda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu yarışmanın bu yıl beşincisinin gerçekleştirildiğini belirterek, her yıl hem organizasyonun hem de projelerin niteliğinin arttığını söyledi.

        Türkiye’nin farklı illerinden katılımın sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Nasıroğlu, Batman'ın çok kültürlü yapısına dikkati çekti.

        Nasıroğlu, "Şehrin gelişimiyle onun hayat hikayesi adeta iç içe geçti. Okuyamamanın zorluğunu yaşamış bir isim olarak çocuklarının ve memleketinin evlatlarının eğitimine büyük önem verdi. Sadece okumayı değil, çok çalışmayı, ahlaklı olmayı, memleketini sevmeyi öğütledi." diye konuştu.

        Batman'ın genç nüfusunun büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Nasıroğlu, kentte yaklaşık 170 bin öğrencinin bulunduğunu belirtti.

        Nasıroğlu, "Geleceğin müteşebbislerini bu sıralarda görüyoruz. Gençlerimize alan açacak, imkan sağlayacağız." dedi.

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, yarışmanın yalnızca teknik bir tasarım süreci olmadığını belirterek, “Katılımcılarımızdan kubbenin mimari kimliğine ve manevi anlamına saygı gösteren, ışığı bir ifade aracı olarak kullanan, mimari, maneviyat ve kültürümüzü bütüncül bir yaklaşımla ele alan eserler üretmelerini bekledik. Ortaya çıkan her çalışma, estetik ile anlamın, teknoloji ile maneviyatın aynı zeminde buluştuğu yaklaşımın somut bir tezahürüdür." dedi.


        Necat Nasıroğlu Külliyesinin kütüphane, konferans salonu, Kur'an kursu, taziyeevi, cami ve bilim merkeziyle önemli bir kültür ve ibadet kompleksi olduğunu ifade eden Demir, yarışmanın, adını taşıdığı merhum iş insanı Necat Nasıroğlu'nun eğitime verdiği önemin bir yansıması olduğunu kaydetti.


        Demir, Nasıroğlu'nun hayatı boyunca eğitimi bir ideal ve dava olarak gördüğünü dile getirerek, "Eğitimin bir milletin kaderini etkileyen güçlü bir araç olduğuna yürekten inanıyordu. Kendi yaşadığı zorlukları başkaları için bir umut kapısına dönüştürdü." ifadelerini kullandı.


        Programda daha sonra dereceye giren projeleri hazırlayanlara ödülleri takdim edildi.




