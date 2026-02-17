Sason'a yeni atanan imamlar törenle cübbe giydi

Batman'ın Sason ilçesinde göreve yeni başlayan imamlar için cübbe giyme töreni düzenlendi.





İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin din görevliliğinin yalnızca bir meslek olmadığını, bir yaşam biçimi ve ağır bir sorumluluk olduğunu söyledi.





Alakuştekin, "Sason'un her bir köşesinde halkımıza rehberlik edecek, gönüllere dokunacak kardeşlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Bu ulvi görevin ihlas, samimiyet, ilim ve güzel ahlakla yerine getirilmesini diliyorum." dedi.





Programda daha sonra ilçede göreve başlayan imamlar cübbe giydi.









