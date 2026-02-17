Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Sason'a yeni atanan imamlar törenle cübbe giydi

        Batman'ın Sason ilçesinde göreve yeni başlayan imamlar için cübbe giyme töreni düzenlendi.

        Giriş: 17.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:16
        Sason'a yeni atanan imamlar törenle cübbe giydi
        Batman'ın Sason ilçesinde göreve yeni başlayan imamlar için cübbe giyme töreni düzenlendi.


        İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin din görevliliğinin yalnızca bir meslek olmadığını, bir yaşam biçimi ve ağır bir sorumluluk olduğunu söyledi.


        Alakuştekin, "Sason'un her bir köşesinde halkımıza rehberlik edecek, gönüllere dokunacak kardeşlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Bu ulvi görevin ihlas, samimiyet, ilim ve güzel ahlakla yerine getirilmesini diliyorum." dedi.


        Programda daha sonra ilçede göreve başlayan imamlar cübbe giydi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

