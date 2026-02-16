Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu hastaneye ziyarette bulundu

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:48
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu hastaneye ziyarette bulundu
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

        Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz ile hastanede tedavi gören vatandaşlarla ve yakınlarıyla sohbet etti, onlara Allah'tan şifa diledi.

        Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Nasıroğlu, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür ederek, kolaylık diledi.

