AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu hastaneye ziyarette bulundu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.



Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz ile hastanede tedavi gören vatandaşlarla ve yakınlarıyla sohbet etti, onlara Allah'tan şifa diledi.



Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Nasıroğlu, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür ederek, kolaylık diledi.



