        Batman Haberleri

        Sason'dan gençler "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında Ankara'ya gitti

        Batman'ın Sason ilçesinden gençler, "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında Ankara'ya gönderildi.

        Giriş: 16.02.2026 - 17:28 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:28
        
        Batman'ın Sason ilçesinden gençler, "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında Ankara'ya gönderildi.


        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, yaptığı açıklamada, gençlerin Ankara'da başkentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edeceğini ifade etti.


        Sason'dan programa 56 gencin katıldığını belirten Şahin, "Gençlerimiz, gezi boyunca sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklere katılacak. Bu tür projeler, gençlerimizin ufkunu genişletiyor, milli ve manevi değerlerimizle daha güçlü bağ kurmalarını sağlıyor." dedi.

