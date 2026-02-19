Kozluk'ta "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Batman'ın ilçelerinde görev yapan İlçe Milli Eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda, akademik başarı göstergeleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile öğretmen ve öğrenci odaklı çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik planlamalar ve sahada yürütülen uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

