        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Kozluk'ta "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 22:28 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:28
        Kozluk'ta "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman'ın Kozluk ilçesinde "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Batman'ın ilçelerinde görev yapan İlçe Milli Eğitim müdürleri katıldı.


        Toplantıda, akademik başarı göstergeleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile öğretmen ve öğrenci odaklı çalışmalar değerlendirildi.

        Ayrıca eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik planlamalar ve sahada yürütülen uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

