Sason'da ramazan ayına özel "halk pazarı" düzenlemesi

Sason Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla ilçe merkezinde yeni bir pazar düzenlemesi yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez Aile Hekimliği ile merkez mezarlık arasında bulunan cadde, ramazan ayı boyunca "Sason Halk Pazarı" olarak belirlendi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Vatandaşların daha düzenli ve güvenli ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla oluşturulan pazarda yöresel ürünler ile pazarcı esnafı yer alacak. Pazar alanı hem esnafı desteklemek hem de alışverişin daha sağlıklı koşullarda yapılmasını sağlamak amacıyla planlandı. İlçe merkezinde seyyar satıcılara izin verilmeyecek. Denetimler zabıta ekiplerince sürdürülecek."



Açıklama görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İrfan Demir de ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde vatandaşların huzurlu, düzenli ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti.



Esnafı destekleyen ve vatandaşları koruyan bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Demir, uygulamanın ramazan ayı boyunca devam edeceğini kaydetti.

