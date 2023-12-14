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        Gercüş'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

        Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:34
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        Gercüş'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi
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        Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Fuara, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Edip Ekmen, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Öğrencilerin hazırladığı 15 projenin sergilendiği fuarda konuşan Kaymakam Öztaş, en önemli yatırımın insana ve bilime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

        Öztaş, "Düşündüklerimizi hayata geçirmeyi bu şekilde öğrenebiliriz. Yine bu çalışmalar çözüm bekleyen değil, çözüm üreten, hizmet sunan bir nesil yetiştirmeye de katkı sağlayacaktır. Bu yaptığımız projelerin gelecekte icatlara dönüşmesini, ülkeye, millete katkı sunmasını temenni ediyorum." dedi.

        Proje yürütücüsü matematik öğretmeni Elif Genç de TÜBİTAK'a sundukları imkanlardan dolayı teşekkür etti.

        Genç, "Öğrencilerimiz bilimle tanışmış oldu. Öğrencilerimiz gayet güzel çalışmalar yaptı, kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Öğrenciler açılışı yapılan fuarda hazırladıkları projeleri ziyaretçilere tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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