Batman'da bir araçta 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman'da durdurulan bir araçta, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte durumundan şüphelenilen bir hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

