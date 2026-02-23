Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Batman'da bir araçta 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

        Batman'da durdurulan bir araçta, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte durumundan şüphelenilen bir hafif ticari araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

