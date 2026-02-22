Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Giriş: 22.02.2026 - 23:48
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Nasıroğlu, servislerde tedavileri süren hastalarla ve refakatçilerle sohbet ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Hastane yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi alan Nasıroğlu, sağlık personeline de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Ziyarette, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve hastane başhekimi Feyat Tunç da yer aldı.

