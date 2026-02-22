Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Batman'da 800 öğrenciye iftar programı düzenliyor

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Batman'da 800 üniversite öğrencisine yönelik ramazan ayı boyunca iftar programı düzenleniyor.



Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Batman Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik Merkez Kampüs Yemekhanesi'nde iftar programı gerçekleştirildi.



Programa katılan Rektör Prof. Dr. İdris Demir ve Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, öğrencilerle oruçlarını açtı.



Rektör Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapmış oldukları protokol kapsamında ramazan ayı boyunca öğrencilere yönelik iftar programı düzenleyeceklerini belirtti.



Kurumlar arası işbirliğin önemine değinen Demir, "Batman Üniversitesi Rektörlüğü olarak öğrencilerimizin sosyal faaliyetleri arttıkça bundan memnuniyet duyuyoruz. Onlar için yeni imkanlar oluşturmaya gayret gösteriyoruz." dedi.



Bölge Müdürü Demir de tüm öğrencileri iftar sofrasına beklediklerini belirtti.

