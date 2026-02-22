Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

        Batman'da uzun namlulu silahla rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Batman'da rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

        Batman’da uzun namlulu silahla rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

        Turgut Özal Bulvarı'nda, Ü.G. (19) elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı.

        Bu sırada caddede yürüyen 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis ekipleri olayın şüphelisi Ü.G'yi gözaltına aldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

