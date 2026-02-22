Batman'da rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Batman’da uzun namlulu silahla rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı. Turgut Özal Bulvarı'nda, Ü.G. (19) elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı. Bu sırada caddede yürüyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayın şüphelisi Ü.G'yi gözaltına aldı.

