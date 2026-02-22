AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı.
Giriş: 22.02.2026 - 21:40 Güncelleme:
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı.
Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında, vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşlarla orucunu açan Nasıroğlu, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.
Ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Nasıroğlu, aynı sofrada buluşmanın gönül köprülerini güçlendirdiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri