Batman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Gürbüz köyü mevkisinde, Mehmet Şirin Boncuk idaresindeki 72 EC 180 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Halil Boncuk ve Cidan Seçen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Seçen, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.