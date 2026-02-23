Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da "Ramazan Buluşması"

        Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesince "Ramazan Buluşması" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "Ramazan Buluşması"

        Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesince "Ramazan Buluşması" programı düzenlendi.


        Sendika binasında düzenlenen programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Şehmuz Önlü ve sendika üyeleri katıldı.


        Nasıroğlu, burada yaptığı konuşmada, bir şehrin kalkınmasındaki en temel unsurun eğitim olduğunu belirterek, ilde eğitim altyapısının güçlendirilmesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında desteklenmesi ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Güneydoğu'daki 4 il Türkiye'nin ham petrol üretiminin yüzde 28'ini karşılıy...
        Güneydoğu'daki 4 il Türkiye'nin ham petrol üretiminin yüzde 28'ini karşılıy...
        Batman'da 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman'da 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman'da kaçakçılık operasyonu
        Batman'da kaçakçılık operasyonu
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret
        Batman'da uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı: 2 yaralı (2)
        Batman'da uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı: 2 yaralı (2)
        Batman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Batman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı