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        Batman'da öğrencilerden "Trafikte merhamet ve nezaket" temalı etkinlik

        Batman'da TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Trafikte Merhamet ve Nezaket" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:24
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        Batman'da öğrencilerden "Trafikte merhamet ve nezaket" temalı etkinlik
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        Batman'da TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Trafikte Merhamet ve Nezaket" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

        Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sürücülerin yayalara karşı daha empati ve merhametle yaklaşmalarını teşvik edici pankart ve dövizler taşıdı.

        Batman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de öğrencileri genel trafik kuralları konusunda bilgilendirip, etkinliğe destek verdi.

        Öğrenciler adına açıklamada bulunan öğrenci Büşra Yıldırım, sürücülerin araç kullanırken çevredeki yayalara karşı dikkatli olmaları ve onlara öncelik tanımaları gerektiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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