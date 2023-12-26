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        Gercüş'te kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi

        Gercüş'te Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:31
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        Gercüş'te kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
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        Gercüş'te Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasına 14 takım katıldı.

        Turnuva sonunda dereceye giren takımlara Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural tarafından kupa takdim edildi.

        Kaymakam Öztaş, turnuvaya katılan takımlara ve kurumlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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