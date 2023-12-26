Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason'da kırsal kalkınmaya yönelik toplantı yapıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason'da kırsal kalkınmaya yönelik toplantı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Sason ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla toplantı yapıldı.

        Sason Kaymakamı Murat Mete'nin başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ofis uzmanı Mahmut Dursun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Batman destek hizmetleri görevlisi Davut Kaçmaz ve ilçedeki kurum yöneticileri katıldı

        Toplantıda, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyebilecek hayvancılık, işleme ve pazarlama, bitkisel üretim, arıcılık, kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji, zanaatkarlık, katma değerli ürünler, makina parkları gibi konular ele alındı.

        Toplantıda ayrıca ilçede tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek için görüşler sunuldu, hazırlanacak projelerde fikir birliğine varıldı.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Batman'da Emniyet ve Jandarma teşkilatının araç filosuna 27 yeni araç eklen...
        Batman'da Emniyet ve Jandarma teşkilatının araç filosuna 27 yeni araç eklen...
        Gercüş'te kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
        Gercüş'te kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
        Sason Belediye Başkanı Yavuz ilçedeki çalışmaları değerlendirdi
        Sason Belediye Başkanı Yavuz ilçedeki çalışmaları değerlendirdi
        Meslek liseli gençler belediyenin atölyelerinde iş hayatına hazırlanıyor
        Meslek liseli gençler belediyenin atölyelerinde iş hayatına hazırlanıyor
        Hasankeyf'in Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi
        Hasankeyf'in Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi
        Batman'da öğrencilere yönelik "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenl...
        Batman'da öğrencilere yönelik "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenl...