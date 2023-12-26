AK Parti Batman İl Başkanı Gür, yerel seçimlere ilişkin toplantı yaptı AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, düzenlenen toplantıda kentteki belediye başkanları ve yerel seçimler için aday adayları ile bir araya geldi.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, düzenlenen toplantıda kentteki belediye başkanları ve yerel seçimler için aday adayları ile bir araya geldi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gür, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Türkiye Yüzyılı" perspektifinde "Batman Yüzyılı"nı gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Bunun yolu da yerel seçimleri zaferle sonuçlandırmak olacaktır. Cumhur ittifakı 2028'e kadar iktidarda. Dolayısıyla iktidardayken yerelde de iktidarımızı pekiştirip merkezi hükümetle yerel idarenin birlikteliğinden çok güzel hizmetlerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu bizim için bir fırsat. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu'nun da çizdiği bir vizyon var. Bu vizyon Batman'ı organize sanayi bölgeleriyle donatmak, dışarıdan işçi getirecek bir pozisyona getirmektir. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bunu gerçekleştirirken de yerel yönetimlerin bizde olması gerekiyor. Hedefimiz 11 belediyenin hepsini almaktır. Bu hedef doğrultusunda çalışma ve gayretlerimiz olacaktır."

Toplantıya, belediye başkanları, yerel seçimler için aday adayları ve partililer katıldı.