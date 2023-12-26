Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman İl Başkanı Gür, yerel seçimlere ilişkin toplantı yaptı

        AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, düzenlenen toplantıda kentteki belediye başkanları ve yerel seçimler için aday adayları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman İl Başkanı Gür, yerel seçimlere ilişkin toplantı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, düzenlenen toplantıda kentteki belediye başkanları ve yerel seçimler için aday adayları ile bir araya geldi.

        Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gür, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        "Türkiye Yüzyılı" perspektifinde "Batman Yüzyılı"nı gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Gür, şunları kaydetti:

        "Bunun yolu da yerel seçimleri zaferle sonuçlandırmak olacaktır. Cumhur ittifakı 2028'e kadar iktidarda. Dolayısıyla iktidardayken yerelde de iktidarımızı pekiştirip merkezi hükümetle yerel idarenin birlikteliğinden çok güzel hizmetlerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu bizim için bir fırsat. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu'nun da çizdiği bir vizyon var. Bu vizyon Batman'ı organize sanayi bölgeleriyle donatmak, dışarıdan işçi getirecek bir pozisyona getirmektir. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bunu gerçekleştirirken de yerel yönetimlerin bizde olması gerekiyor. Hedefimiz 11 belediyenin hepsini almaktır. Bu hedef doğrultusunda çalışma ve gayretlerimiz olacaktır."

        Toplantıya, belediye başkanları, yerel seçimler için aday adayları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Sason'da kırsal kalkınmaya yönelik toplantı yapıldı
        Sason'da kırsal kalkınmaya yönelik toplantı yapıldı
        Batman'da Emniyet ve Jandarma teşkilatının araç filosuna 27 yeni araç eklen...
        Batman'da Emniyet ve Jandarma teşkilatının araç filosuna 27 yeni araç eklen...
        Gercüş'te kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
        Gercüş'te kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
        Sason Belediye Başkanı Yavuz ilçedeki çalışmaları değerlendirdi
        Sason Belediye Başkanı Yavuz ilçedeki çalışmaları değerlendirdi
        Meslek liseli gençler belediyenin atölyelerinde iş hayatına hazırlanıyor
        Meslek liseli gençler belediyenin atölyelerinde iş hayatına hazırlanıyor
        Hasankeyf'in Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi
        Hasankeyf'in Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi