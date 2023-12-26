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        Haberler Dünya İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti

        Son dakika haberi İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti

        NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. AK Parti, CHP ve MHP 'evet' oyu verirken, İYİ Parti ve Saadet Partisi 'hayır' oyu kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.12.2023 - 19:09 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:47
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        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
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        Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

        Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

        Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyon'u bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

        Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

        TBMM Genel Kurulu, Komsiyon'dan geçen yasa tasarısını oylayacak.

        İsveç'ten teşekkür

        İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

        ​​​​​​​Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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