Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte 2023 spor gündemine damga vuran olaylar!
Sporun heyecan dolu dünyasında 2023, unutulmaz anların, çekişmelerin ve zaferlerin yılıydı. Dünya çapında birçok dalda gerçekleşen olaylar, spor tutkunlarını adeta büyüledi. İşte, 2023'te spora yön veren, kalpleri çarptıran ve hafızalarda yer eden olaylar...
DEPREM OLDU, SPORA ARA VERİLDİ
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm spor müsabakalarına ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Şubat'ta spor organizasyonlarının yeniden başladığını duyurdu. Deprem bölgelerindeki birçok takım spor faaliyetlerinden geçici olarak çekildiğini açıkladı.
DEPREMLERDE BİRÇOK SPOR İNSANI YAŞAMINI YİTİRDİ
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, milli hentbolcu Cemal Kütahya, Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan, Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu milli sporcularından Sefa Bayraktar, Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu, Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken, Malatya BBSK Voleybol Takımı oyuncularından Mehmet Can Ağırbaş, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız hayatını kaybeden isimlerden oldular.
TÜRKİYE İLE İTALYA EURO 2032'NİN EV SAHİBİ OLDU
UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle Euro 2032'nin Türkiye - İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI EURO 2024 BİLETİNİ ALDI
A Milli Takım, Teknik direktör Stefan Kuntz'la yollarını ayırırken, göreve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı getirdi. 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu'nu lider olarak tamamlayan milliler, 2024'te Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON GALATASARAY
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sezonu 88 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 23. Şampiyonluğunu ilan etti.
TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE'NİN
Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonunun finalinde Fenerbahçe'yle Başakşehir karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 yenen Fenerbahçe, 7. Kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
HAKEME YUMRUK, SAHADAN ÇEKİLME...
MKE: Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inen Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Meler yerde tekmelendi. Faruk Koca ve yanındakiler, futboldan ömür boyu men edildi. İstanbulspor - Trabzonspor maçındaysa ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararları gerekçesiyle sahadan çekildi. İstanbul ekibine hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.
TFF'DE SEÇİM YAPILDI, BÜYÜKEKŞİ TEKRAR SEÇİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Mehmet Büyükekşi 4 yıl daha federasyon başkanlığına seçildi.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI HASAN ARAT
Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi'nin istifa etmesinin ardından yeni başkan Hasan Arat oldu. Serdal Adalı'yı geride bırakan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. Başkanı oldu.
TRABZONSPOR'DA BAŞKAN DEĞİŞTİ
Bordo-mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi.
ARDA GÜLER DÜNYA DEVİ REAL MADRID'DE
Fenerbahçe'nin Milli genç yıldızı Arda Güler, Barcelona ve Real Madrıd'in kendisine yaptığı tekliflerin ardından tercihini Real Madrid'den yana kullandı, İspanyol devinin yolunu tuttu.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZAFER MANCHESTER CITY'NİN
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde kupa İngiltere temsilcisi Manchester City'nin oldu. Inter'i 1-0 yenen Manchester ekibi, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzandı.
AVRUPA VE KONFERANS LİGİ'NDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU
EUFA Avrupa Ligi'ni İspanya ekibi Sevılla, UEFA Avrupa Konferans Ligi'niyse İngiltere temsilcisi West Ham United şampiyonlukla noktaladı.
FUTBOLA SUUDİ ARABİSTAN DAMGASI
Cristiano Ronaldo'nun Al-nassr'la anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'a yıldız yağdı. Neymar, Benzema, Mane, Kante gibi birçok yıldız isim, Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tuttu.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MANCHESTER CITY'NİN
Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon, finalde Fluminense'yi 4-0 yenen Manchester City oldu.
LIONEL MESSI ABD YOLCUSU
Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kararının ardından Lionel Messi'yse ABD'nin yolunu tuttu. Arjantinli yıldız MLS ekiplerinden Inter Mıamı'ye transfer oldu. Messi ayrıca, yılın futbolcusuna verilen Ballon D'or ödülünü de kazanan isim oldu.
2023 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI'NI İSPANYA KAZANDI
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'te Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı, Türkiye'ye bir ilki yaşattı. Sultanlar ayrıca 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubunu lider tamamlayarak Paris biletini de almış oldu. Milliler 2023'ü dünya bir numarası olarak kapattı.
FİLENİN EFELERİ'NDEN İKİ KUPA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger kupası ve CEV Avrupa Ligi'nde altın madalya kazandı. Milliler, 2024 Paris Olimpiyatları’na vize almayı ise başaramadı.
DÜNYA ŞAMPİYONU ECZACIBAŞI
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Vakıfbank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. Kez kupayı müzesine götürdü.
AVRUPA ŞAMPİYONU VAKIFBANK
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavıt'i 3-1 yenen Vakıfbank, 6. Kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
KADINLARDA FENERBAHÇE, ERKEKLERDE ZİRAAT BANKKART ŞAMPİYON
Voleybolda 2022-2023 sezonunda Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe olurken, Efeler Ligi'ndeyse zafer Ziraat Bankkart'ın oldu.
NBA'DE ŞAMPİYON DENVER NUGGETS OLDU
2023 NBA Finalleri'nde batıdan Denver Nuggets ve doğudan Miamı Heat şampiyonluk için mücadele etti. Rakibini 5 maç sonunda 4-1'le geçen Denver Nuggets, 2023 şampiyonu oldu.
EUROLEAGUE'DE ZAFER REAL MADRID'İN
Erkek basketbolunun bir numaralı kupası Euroleague'de şampiyon İspanya temsilcisi Real Madrid oldu. Finalde Yunanistan ekibi Olimpiakos'u 79-78 yenen İspanyol devi, şampiyonluğa uzandı.
KADINLAR EUROLEAGUE'DE ZİRVE TÜRKİYE'NİN
Kadınlar Euroleague'de 2023 finali iki türk takımı arasında oynandı. Fenerbahçe, finalde Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol'U 99-60 yenerek tarihindeki ilk euroleague şampiyonluğunu elde etti. Öte yandan kadınlar basketbolda süper kupa da ilk kez türkiye'ye geldi. Finalde Fransız temsilcisi Asvel'i 109-52 yenen Fenerbahçe, Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.
ERKEKLERDE ANADOLU EFES, KADINLARDA FENERBAHÇE ŞAMPİYON
Basketbolda 2022-2023 sezonunda erkeklerde Süper Lig'in kazananı Anadolu efes, kadınlarda Süper Lig'in kazananıysa Fenerbahçe oldu.
FIBA DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON ALMANYA
2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.
ERKEKLERDE GRAND SLAM'LERE DJOKOVIC AMBARGOSU
Sırp raket Novak Djokovıc, Fransa Açık, Avustralya Açık ve Amerika Açık'ta şampiyonluğa ulaştı, 4 Grand Slam'in üçünü kazandı. Wimbledon'daysa Carlos Alcaraz, Djokovıc'i bu sene Grand Slam finallerinde yenen tek tenisçi oldu ve Wımbledon'da zafere ulaştı.
KADINLARDA GRAND SLAM KARNESİ
Fransa Açık ve Amerika Açık'ta şampiyonluğun adı Iga Swiatek oldu. Wimbledon'da marketa Vondrousova, Avustralya Açık'taysa Aryna Sabalenka şampiyonluğa uzandı.
FORMULA 1'DE ŞAMPİYON VERSTAPPEN
Formula 1 2023 Sezonu'nda Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste 3. Kez Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.
MOTOGP'DE ZAFER BAGNAIA'NIN
Motogp'deyse Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesc Bagnaia, şampiyonluğa ulaştı.
GÜREŞTE TARİH YAZMAYA DEVAM
Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 6'sı altın, 3'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazandı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 12 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti. Milli sporcu Ali Cengiz, dünya güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
TUĞBA DANIŞMAZ'DAN ALTIN MADALYA
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, Kadınlar Üç Adım atlamada altın madalya kazandı.
TEKVANDODA 3 ALTIN MADALYA GELDİ
Milli sporcular Merve Dinçel, Nafia Kuş ve Hakan Reçber, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandılar.
AVRUPA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE'DEN 38 MADALYA
3. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplamda 38 madalya kazandı, madalya sıralamasında 48 ülke arasında 9. oldu.
ARTİSTİK CİMNASTİKTE BİR İLK
Belçika'daki Dünya Şampiyonası'nda 10. Olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak tarihi başarı elde etti.
METE GAZOZ DÜNYA BİR NUMARASI OLDU
Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.
JUDO'DA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU GELDİ
Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da Avrupa Şampiyonu oldu.
ŞAHİKA'DAN BİR KEZ DAHA DÜNYA REKORU
Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. Yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, Paletsiz Değişken Ağırlık kategorisinde 105 metre Dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.
FURKAN AKAR PATENDE TARİHE GEÇTİ
2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirdi, organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.
AMPUTE FUTBOLDA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Polonya ekibi Wisla Krakow'u 3-2 yenerek şampiyon oldu.
GOLBOLDA TÜRK KADINI BİR KEZ DAHA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
A Milli Kadın Golbol Takımı, IBSA Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
ADA ZEHRA'DAN DÜNYA REKORU
Down sendromlu milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi oldu.
GAZİ KOŞUSU'NDA ZAFER MEHMET KAYA'NIN
At yarışlarında 97. Gazi Koşusu'nu Selim Kaya'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı "Urfa Aslanı" isimli safkan kazandı.
KIRKPINAR'DA BAŞPEHLİVAN YUSUF CAN ZEYBEK
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.
FRANSA BİSİKLET TURU'NU VINGEGAARD KAZANDI
110. Fransa Bisiklet Turu'nu, Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard kazandı.
TUR 2023'TE LUTSENKO ZİRVEDE
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nuysa Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko zirvede tamamladı.