Borsada hangi şirketlerin hissesi ucuz, yükseliş nerede başlayacak? Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yüksel oluyor. Yüksel, ekonomi yönetiminin politikalarını değerlendirirken bu politikaların içeride şirket karları ve hisse performansını nasıl etkileyeceğini ele alıyor. Diğer yandan enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası ile büyümeyi aşağı çekecek politikaların tavizsiz uygulanması sonucu yabancı yatırımcının kaybolan ilgisinin yeniden çekilip çekilmeyeceğini değerlendiren Yüksel, başta döviz kuru düzeyi, açığa satış ve swap piyasalarının yeniden devreye girmesi olmak üzere olası gelişmeleri yorumluyor.

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yüksel oluyor. Yüksel, ekonomi yönetiminin politikalarını değerlendirirken bu politikaların içeride şirket karları ve hisse performansını nasıl etkileyeceğini ele alıyor. Diğer yandan enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası ile büyümeyi aşağı çekecek politikaların tavizsiz uygulanması sonucu yabancı yatırımcının kaybolan ilgisinin yeniden çekilip çekilmeyeceğini değerlendiren Yüksel, başta döviz kuru düzeyi, açığa satış ve swap piyasalarının yeniden devreye girmesi olmak üzere olası gelişmeleri yorumluyor.

KAN KAYBININ NEDENİ NE?

Borsa İstanbul’da endeksin son günlerdeki sert düşüşünün nedenlerinin konuşulduğu programda Yüksel, borsadaki kan kaybında bazı yatırımcıların zor durumda kalmış olmasının yanı sıra manipülatörlere yapılan operasyon gibi akut nedenlerin mi yoksa köklü problemlerin mi sebep olduğunu analiz ediyor. Yüksel düşüşte halka açıldıktan sonra piyasa değerinin bir kaç katı yükselen şirketlerde başlayan sert düşüşler nedeniyle halka arz stratejisini de sorguluyor.

ŞİRKETLER UCUZ MU?

Yeni ekonomi politikasını değerlendiren Yüksel, bu politikaların yatırım ortamına etkisini ve yeni politika ile beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara etkisini masaya yatırıyor. Yeni ekonomi politikası gereği faiz artışı, kredi kısıtlaması ve büyümenin düşecek olmasının şirketlere etkisinin tartışıldığı programda bu durumun borsada fiyatlaması olup olmayacağı ele alınarak borsa şirketlerinin piyasa değeri ve bu değere göre ucuz mu pahalı mı olduğu değerlendiriliyor. Yüksel Borsa İstanbul’da 2024 beklentilerini sıralarken hem global hem yerel gelişmeler göz önüne alındığında hangi sektörlerin daha avantajlı göründüğünü açıklıyor.