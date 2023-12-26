Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos'la anlaşmak üzere! Tecrübeli çalıştırıcı yarın Atina'ya gidecek. 2010'dan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Panathinaikos bu sezon 15 maçta topladığı 34 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Panathinaikos Erkek Basketbol Takımını da Ergin Ataman yönetiyor
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör yarın Atina'ya gidecek.
Tarafların yarın masaya oturarak detaylar üzerinde de el sıkışması ve işi resmiyete dökmesi bekleniyor.
2010'DAN BU YANA ŞAMPİYONLUĞA HASRETLER
2010'dan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Panathinaikos bu sezon 15 maçta topladığı 34 puan ile ikinci sırada bulunuyor.
NECATİ ATEŞ DE EKİBİNDE
Fatih Terim'in Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş de tecrübeli teknik direktör ile Yunanistan'a giderek ekibine katılacağını Habertürk'e doğruladı.
Panathinaikos Erkek Basketbol Takımını da Ergin Ataman yönetiyor.