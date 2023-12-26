Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor! Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos'la anlaşmak üzere! Tecrübeli çalıştırıcı yarın Atina'ya gidecek. 2010'dan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Panathinaikos bu sezon 15 maçta topladığı 34 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Panathinaikos Erkek Basketbol Takımını da Ergin Ataman yönetiyor

Habertürk Giriş: 26.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:35 facebook

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