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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!

        Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos'la anlaşmak üzere! Tecrübeli çalıştırıcı yarın Atina'ya gidecek. 2010'dan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Panathinaikos bu sezon 15 maçta topladığı 34 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Panathinaikos Erkek Basketbol Takımını da Ergin Ataman yönetiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:35
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        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
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        Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

        Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör yarın Atina'ya gidecek.

        Tarafların yarın masaya oturarak detaylar üzerinde de el sıkışması ve işi resmiyete dökmesi bekleniyor.

        2010'DAN BU YANA ŞAMPİYONLUĞA HASRETLER

        2010'dan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Panathinaikos bu sezon 15 maçta topladığı 34 puan ile ikinci sırada bulunuyor.

        NECATİ ATEŞ DE EKİBİNDE

        Fatih Terim'in Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş de tecrübeli teknik direktör ile Yunanistan'a giderek ekibine katılacağını Habertürk'e doğruladı.

        Panathinaikos Erkek Basketbol Takımını da Ergin Ataman yönetiyor.

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