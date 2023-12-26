O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
İstanbul Büyükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 2 dakikada, yaklaşık 12 milyon lira değerinde altın çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde iş yerine giren şüphelilerin altınları çalıp kaçtığı anlar yer aldı
İstanbul'da olay, Büyükçekmece'de meydana geldi. Mimaroba Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 22 Aralık'ta gece saatlerinde gelen maskeli 4 şüpheli, daha önce yedeklendiği düşünülen kumandayla kepenkleri açarak iş yerine girdi.
ALTINLARI ALIP OTOMOBİLLE KAÇTILAR
AA'da yer alan habere göre burada yaklaşık 2 dakikada içerideki yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altını çaldığı belirtilen şüpheliler, otomobille kaçtı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntüde iş yerine giren şüphelilerin altınları çalıp kaçtığı anlar yer aldı.Hırsızların kaçışı kameraya böyle yansıdı.