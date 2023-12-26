Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı İstanbul'da bir kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Anadolu Ajansı Giriş: 26.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:08 facebook

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