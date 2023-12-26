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        Haberler Dünya Dünyanın en pahalı 10 şehri belli oldu

        Dünyanın en pahalı 10 şehri belli oldu

        Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre 2023 yılının en pahalı 10 şehri belli oldu. Listenin ilk sırasında Singapur ve Zürih yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:18
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        Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre 2023 yılının yaşamak için en pahalı 10 şehri belli oldu. Bu yıl ortalama yaşam maliyeti yüzde 7,4 arttı.

        1- SİNGAPUR

        2

        2-ZÜRİH

        3

        3-NEW YORK

        4

        4-CENEVRE

        5

        5-HONG KONG

        6

        6-LOS ANGELES

        7

        7-PARİS

        8

        8-KOPENHAG

        9

        9-TEL AVİV

        10

        10-SAN FRANSİCO

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        #dünyanın en pahalı şehirleri
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