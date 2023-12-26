Dünyanın en pahalı 10 şehri belli oldu

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Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre 2023 yılının yaşamak için en pahalı 10 şehri belli oldu. Bu yıl ortalama yaşam maliyeti yüzde 7,4 arttı.

1- SİNGAPUR