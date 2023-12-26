Sason Belediye Başkanı Yavuz ilçedeki çalışmaları değerlendirdi

Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, ilçedeki çalışmaları değerlendirdi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, göreve geldiği ilk günden itibaren altyapı, üst yapı, içme suyu ve bozuk yollarla ilgili sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, belediyenin borcunun yüzde 80'ini ödediklerini söyledi.

"Sason Kaymakamlığı ile yapılan anlaşmayla mevcut Kaymakamlık hizmet binası Sason Belediyesine devredilecek." diyen Yavuz, yeni hizmet binasına geçmesiyle Sason Belediyesinin vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma imkanına kavuşacağını belirtti.

Yavuz, yeni belediye binasının tüm birimlerin içerisinde bulunduğu, modern ve çağa uygun bir yapı olduğuna işaret ederek, yeni hizmet binasının şimdiden ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Mahallelerde sürdürülen çalışma seferberliğine ek olarak, arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık verdiklerini anlatan Yavuz, 23 mahalleye toplam 33 kilometrelik uzun ömürlü beton yol yaptıklarını aktardı.

Yavuz, mahallelere 65 bin metrekare de parke taşı döşediklerini dile getirerek, "İlçemizde 3 bin 500 metre istinat duvarı yaptık. Bunun yanında 60 bin metre kanalizasyon ve içme suyu borusu dağıtımı ve yapımına da katkıda bulunduk. Dar gelirli 3 bin vatandaşımıza gıda yardımında bulunduk. 9 taziye evine de sedir yardımında bulunduk. İlçedeki tüm taziyelere su, çay, şeker ve kolonya desteği verirken spor kulüplerine de destek sunduk." dedi.