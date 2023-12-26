Yaşamınızı nasıl sürdürdüğünüzü “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” ile test edin

Yaşlanma sonucunda doğal yolla fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerden gerileyen, çevresel faktörlere uyum sağlama yeteneği azalan ve sağlık problemleri artan kişilere “Yaşlı” deniyor. Biyolojik düzeyde yaşlanma ise zaman içinde çeşitli moleküler ve hücresel hasar birikiminin etkisinden kaynaklanıyor. Bu durum, fiziksel ve mental kapasitede kademeli bir azalmaya, artan hastalık riskine ve bunun sonucunda da ölüme yol açıyor. Bir yetişkin, kronolojik olarak 65 yaşına ulaştığında “yaşlı” olarak tanımlanıyor. Yaşlılık kendi içinde erken yaşlılık dönemi (65-75 yaş), orta yaşlılık dönemi (75-85 yaş) ve ileri yaşlılık dönemi (85 yaş ve üstü) olarak 3 gruba ayrılıyor.

SAĞLIKLI YAŞLI OLMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, “Sağlıklı yaşlanma için fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat etmeniz gerek. Günlük yaşamınızda yapacağınız küçük değişiklikler bile daha uzun ve daha iyi yaşamanıza yardımcı olabilir. Aktif kalarak, iyi beslenerek, düzenli uyuyarak ve rutin kontrolleri aksatmayarak fiziksel sağlığınızı destekleyebilirsiniz” diyor.

YAŞLANMADA DOĞRU YOLDA OLMAK NE DEMEKTİR?

Yaşlanma kaçınılmaz olsa da yaşlanma hızının akıllı seçimlerle yavaşlatılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı’ya göre yediğimiz yiyeceklerden nasıl egzersiz yaptığımıza, sevdiklerimizle ilişkilerimizden hobilerimize, iyimser ve hoşgörülü olmaktan geleceğe dair koyduğumuz hedeflere kadar her şeyin vücudumuzun ne kadar hızlı veya yavaş yaşlanacağı üzerinde etkisi bulunuyor. Bu yaşam tarzı değişikliklerine başlamak için asla geç olmadığı gerçeğinin en önemli şey olduğunun unutulmaması gerekiyor.

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Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı

DOĞRU YAŞAM TARZI KRONİK HASTALIKLARI ENGELLER Mİ?

Birçok kronik hastalığa, temelde yanlış hayat tarzı ve davranışlar neden oluyor. Sağlıklı davranışlar sayesinde kronik hastalıklara yakalanma olasılığının azaltılıp yaşam kalitesinin artırılabileceğine dikkat çekiliyor. Toplumla etkileşim halinde olan, huzurlu, mutlu ve hobileri bulunan yaşlı bireylerle bunlara sahip olamayan yaşlı bireyler arasında fark bulunuyor. Sosyal bağlantılar ve ilişkiler, güçlü aile bağları ve destekleyici sosyal ağlar, ileri yaşlarda daha yüksek mutluluk düzeyleriyle ilişkili bulunuyor ve bu durum yaşlı bireylerin hayattan zevk almalarında önemli rol oynuyor. Fiziksel sağlık ve kaliteli tıbbi hizmetlere erişim, bireyin günlük aktivitelerden keyif alma ve bağımsızlığını sürdürme yeteneğini doğrudan etkileyerek bunları yaşlılıkta yaşam memnuniyeti için hayati faktörler haline getiriyor. Bu noktada kişinin maddi durumunun iyi olması da önem taşıyor. Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, bunun nedenini, finansal zorlukların yaşlı yetişkinler arasında stres ve yaşam tatmininin azalması olasılığı olarak açıklıyor. Yaşam hedefleri bulunan, topluma yararlı faaliyetlerde gönüllü çalışan ve hobisi olan yaşlı bireylerde yaşam doyumu artış gösteriyor.