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        Hasankeyf'in Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:59
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        Hasankeyf'in Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretleri kapsamında Kavacık köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Ziyarette vatandaşların köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşenmesi talebinde bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışma ile köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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