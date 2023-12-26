Hasankeyf'in Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Kavacık köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretleri kapsamında Kavacık köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Ziyarette vatandaşların köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşenmesi talebinde bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışma ile köy içindeki yollara kilitli parke taşı döşendi.

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